Rússia reivindica conquista de localidade na região de Donetsk

A Rússia reivindicou este domingo a conquista de Umanske, uma pequena localidade na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, onde tem em curso uma ofensiva.

"As unidades do grupo de tropas 'Centro' conseguiram libertar a localidade de Umanskoye [Umanske em ucraniano] na República Popular de Donetsk", declarou o Ministério da Defesa russo num comunicado citado pela agência francesa AFP.

A localidade de Umanske, que tinha menos de 180 habitantes antes do início da ofensiva russa na Ucrânia em fevereiro de 2022, localiza-se a cerca de 25 quilómetros a noroeste de Donetsk, uma importante cidade regional sob controlo russo.

Donetsk, no Donbass, é uma das quatro regiões ucranianas que a Rússia declarou como anexadas em setembro de 2022, sete meses depois de ter invadido a Ucrânia.

As outras três são Lugansk, também no Donbass, Kherson e Zaporijia, no sul da Ucrânia.

A Rússia já tinha anexado a península ucraniana da Crimeia em 2014.

A Ucrânia e a generalidade da comunidade internacional não reconhecem a soberania russa nas cinco regiões anexadas.

Kiev tem exigido a retirada da Rússia de todo o território da Ucrânia, incluindo a Crimeia, como pré-condição para eventuais negociações de paz.

O novo ministro da Defesa da Rússia, Andrei Belousov, congratulou-se na sexta-feira com os progressos realizados pelo exército na Ucrânia.

Segundo Belousov, as tropas russas conquistaram 880 quilómetros quadrados de território ucraniano desde o início do ano.

As forças russas continuam também a avançar para leste, nomeadamente em direção a Pokrovsk, cerca de trinta quilómetros a noroeste de Umanske.

A Rússia lançou uma nova ofensiva nos arredores de Kharkiv (nordeste) no início de maio, e tem avançado noutras zonas, depois de uma contraofensiva ucraniana no verão passado ter tido pouco sucesso.

O exército ucraniano, com falta de munições e de efetivos, está em dificuldades há vários meses.

Kiev espera que a entrega, há muito esperada, de munições ocidentais lhe permita recuperar terreno na frente de batalha.

Os Estados Unidos, que até agora se tinham recusado a fazê-lo, deram esta semana luz verde à Ucrânia para, sob certas condições, atacar alvos em solo russo com armas ocidentais para defender a região de Kharkiv.

As informações divulgadas pelas duas partes sobre o curso da guerra iniciada com a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022 não podem ser verificadas de imediato de forma independente.