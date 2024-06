Recuperados mais de 120 corpos dos escombros na Faixa de Gaza

As autoridades de Gaza recuperaram os corpos de mais de 120 palestinianos dos escombros do campo de refugiados de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, disseram hoje fontes médicas à agência espanhola EFE.

Os corpos foram recuperados depois de o exército israelita ter abandonado a cidade há dois dias, após um cerco militar que durou quase três semanas, segundo as mesmas fontes.

Os números foram confirmados por funcionários do hospital Kamal Adwan, cujas instalações foram fortemente atacadas pelas forças israelitas durante a operação no norte da Faixa de Gaza.