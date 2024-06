Real Madrid e Borussia Dortmund defrontam-se na final da Liga dos Campeões

Os espanhóis, que são treinados pelo italiano Carlo Ancelotti, saíram vitoriosos das últimas oito finais que disputaram, todas já na 'era Champions', em 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022, depois de já se terem imposto na antecessora Taça dos Clubes Campeões Europeus em 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 e 1966.

O Real Madrid ostenta o dobro dos troféus do segundo clube mais galardoado na principal prova europeia, os italianos do AC Milan, tendo-os conquistado em 17 finais, o que significa que perdeu apenas três, em 1962, frente ao Benfica (3-5), 1964 e 1981.

O Dortmund, orientado por Edin Terzic, apresenta um palmarés bem mais modesto, com um título, alcançado em 1997, e uma final perdida, em 2013, para o rival Bayern Munique, precisamente, no palco da final deste ano, na última vez que o estádio londrino acolheu o jogo decisivo.

O campeão espanhol teve um percurso mais difícil, tendo eliminado nos quartos de final o ainda campeão Manchester City, no desempate por grandes penalidades, e o Bayern Munique nas 'meias', enquanto a equipa alemã bateu o Atlético de Madrid nos 'quartos' e o Paris Saint-Germain na antecâmara da final.

Os ataques das duas formações devem concentrar as atenções em Londres, com Ancelotti a contar com o trio atacante composto por Vinícius Júnior, Rodrygo e Jude Bellingham, e Terzic a poder responder com Julian Brandt, Jadon Sancho, Adeyemi e Niclas Füllkrug.

Apesar de os avançados serem, habitualmente, as estrelas, serão o defesa Dani Carvajal e o médio croata Luka Modric, ambos do Real Madrid, que poderão fazer história, se conquistarem a sexta taça, igualando o recorde de Paco Gento, outra lenda dos 'merengues'.

A final da Liga dos Campeões da época 2023/24, entre Real Madrid e Borussia Dortmund, disputa-se hoje, a partir das 20:00, no Estádio de Wembley, em Londres, e será arbitrada pelo eslovaco Slavko Vincic.