Partido de Ursula von der Leyen na Alemanha vítima de ciberataque

A União Democrata Cristã (CDU), o partido alemão de Ursula von der Leyen, foi alvo de um ciberataque de grandes dimensões e desligou parte da infraestrutura informática, anunciaram as autoridades este sábado.

O ministério da Administração Interna da Alemanha anunciou que houve "uma ciberataque sério na rede da CDU", acrescentando que as autoridades estão a trabalhar intensamente para rebater e investigar o ataque.

O Governo não divulgou mais detalhes sobre a magnitude do ataque ou sobre a suspeita da origem. Mas apontou que "a forma como levaram a cabo o ataque aponta para um ator muito profissional".

No início de maio, o site de campanha de Ursula von der Leyen também foi alvo de ciberataque, numa altura em que Alemanha, Polónia e Chéquia afirmaram terem sido alvo de ciberataques por parte de piratas informáticos russos apoiados por Moscovo.

Na quinta-feira, uma operação policial europeia de combate ao cibercrime internacional levou a quatro detenções na Ucrânia e a Arménia.

O ministério declarou que as autoridades de segurança aumentaram as medidas de proteção contra ameaças digitais e híbridas, acrescentando que o incidente mostrou a importância desse passo, particularmente na semana que antecede as eleições para o Parlamento Europeu.

Num comunicado, o partido de centro-direita alemão anunciou ter desligado e isolado parte da infraestrutura informática do partido.