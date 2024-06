Bugalho vs. Temido. "Deslize" do candidato da AD "não é tema de campanha"

O presidente Associação Comercial do Porto desvaloriza o momento tenso do debate televisivo em que Marta Temido acusou Sebastião Bugalho de “brutal imaturidade”, ao dizer que a visita de Volodymyr Zelensky a Portugal foi um “dia de festa”.

“O termo festa, se calhar, é excessivo, mas não pode ser dada demasiada força a esta questão. Marta Temido agarrou-se a isso para não ter de esgrimir mais argumentos do que esses”, afirma Nuno Botelho, para quem as afirmações do candidato da AD foram “um deslize, um lapsos linguae… não lhe chamaria imaturidade, mas isso também não é tema de campanha”.

Para o empresário e jurista, os tempos de incerteza para a Europa, motivados pela guerra na Ucrânia são “bem mais preocupantes” e “há um desinteresse em relação a estas eleições por parte dos cidadãos”.

“Inevitavelmente, vai acontecer uma abstenção altíssima e não sei se os eleitores estão cientes do quão crucial é esta eleição”, acrescenta.

Quanto aos 126 milhões de apoio militar português à Ucrânia, assinados esta semana entre o Presidente Zelensky e Luís Montenegro, Botelho diz ter dúvidas “se poderíamos ir muito além”.

Se a Espanha avançou com 1.130 milhões e a Bélgica com quase 1.000 milhões, o presidente da Associação Comercial do Porto, lembra que a comparação entre os cheques passados a Kiev faz pouco sentido, na medida em que “Portugal é um país com muitas dificuldades e basta pensar que, para assegurar a defesa de Zelensky, nós tivemos que pedir ajuda aos nossos aliados europeus, militarmente falando”.

Já em matéria de diplomacia, Nuno Botelho admite que Portugal “fará o que pode”, mas dificilmente conseguirá fazer com que o Brasil e, até países africanos de expressão portuguesa – como Angola e São Tomé e Príncipe -, troquem a longa tradição de proximidade a Moscovo por uma maior simpatia pela causa ucraniana-

“Temos o peso relativo que temos no mundo. E temos de ter noção disso”.

Já quanto aos riscos de um alastramento do conflito da Ucrânia ao resto da Europa, Nuno Botelho vê nisso “uma inevitabilidade”, tendo em conta a autorização concedida pela administração Biden para que Kiev utilize armamento fornecido pelos Estados Unidos contra alvos em território da Federação Russa.

“Portugal ainda não se comprometeu, apesar do ministro da Defesa ter dito que, a título pessoal, defendia que Portugal desse essa autorização. Alemanha e França também estão muito favoráveis a isso e, portanto, vamos ter novos episódios nesta trágica guerra na Europa”.

Norte da semana

Obras no Aeroporto Sá Carneiro. “É absolutamente crucial esta obra e outras para o Aeroporto Francisco de Sá Carneiro, que assume cada vez mais preponderância num cenário de obras de Alcochete que vão durar, no mínimo, 12 anos. A complementaridade do Aeroporto Sá Carneiro é fundamental para continuarmos a assegurar o desenvolvimento económico, o turismo e, portanto, desse ponto de vista, são boas notícias.

Desnorte da semana

Insegurança no Porto. “A juntar às caóticas obras do Metro na cidade do Porto, agora há insegurança, tráfico de droga e mendicidade, que estão a fazer da cidade do Porto algo que nós não queremos. É preciso olhar para isso de outra maneira”.