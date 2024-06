Ataques israelitas prosseguem em Rafah apesar de plano de trégua

Intensos ataques aéreos e fogo de artilharia atingiram este sábado a cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, um dia depois da divulgação de um roteiro israelita para um cessar-fogo com o Hamas.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, advertiu hoje que as condições para um cessar-fogo permanente não mudaram e incluem a destruição do movimento islamita, que está no poder em Gaza desde 2007.