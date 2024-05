Várias pessoas feridas após ataque com faca na Alemanha

Várias pessoas ficaram feridas, na Alemanha, na sequência de um ataque com faca, numa praça da cidade de Mannheim, no sudoeste do país, esta sexta-feira.

Segundo a polícia, o suspeito foi atingido a tiro pelas forças de segurança. É desconhecido o número exato de vítimas e a gravidade dos ferimentos do ataque, que ocorreu pouco depois das 11h30 locais.



O ataque ocorreu durante uma manifestação de extrema-direita. De acordo com a Euronews, o ativista anti-islâmico Michael Stürzenberger é um dos feridos.