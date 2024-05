Onda de calor na Índia faz pelo menos 33 mortos

Uma onda de calor na Índia fez pelo menos 33 mortos, esta sexta-feira.

As temperaturas elevadas que se vivem nas regiões de Bihar, Uttar Pradesh e Odisha devem continuar no sábado, segundo alertam as autoridades.

Esta quinta-feira já se tinham registado 14 vítimas mortais, incluindo dez pessoas que faziam parte das eleições nacionais do país, que terminam este sábado.

A Índia vive um verão particularmente quente, tendo já registado até 52.9 graus de temperatura, em alguma regiões, esta semana.

Só depois do fim de semana é que o calor no este do país deverá baixar.