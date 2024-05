“Foi tudo feito por Biden e seus seguidores”. Mesmo impedido de falar, Trump critica condenação

Donald Trump acusou esta sexta-feira Joe Biden e os políticos de Washington de serem os responsáveis pelo resultado do julgamento que o considerou culpado de 34 crimes no caso Stormy Daniels. É a primeira vez que um antigo presidente é considerado culpado num julgamento criminal nos Estados Unidos.

“Foi tudo feito por Biden e seus seguidores”, argumentou Trump, ao mesmo tempo que criticava a governação democrata. Biden "está a destruir o nosso país. O nosso país está uma desgraça". O antigo presidente falou aos jornalistas no átrio da Trump Tower, em Nova Iorque, onde foi recebido por dezenas de jornalistas.

Enquanto se aproximava do púlpito ouviram-se os aplausos de alguns dos apoiantes que, ao longo do dia, se tinham reunido à volta do edifício e no seu interior, agitando bandeiras e gritando palavras de apoio.

O ex-Presidente atirou em todas as direções, apesar de pender sobre ele uma ordem de silêncio decretada pelo juíz do processo, Juan Merchan. "Por falar, arrisco-me a pagar milhares de dólares em multas e sou ameaçado com prisão”, lamentou o antigo Presidente.

Um juiz que é um diabo vestido de anjo

O magistrado do processo foi um dos principais visados. Trump classificou-o de diabo vestido de anjo. "É um juiz desonesto" que não consegue "juntar duas frases", alegou, acusando-o ainda de ter conflitos de interesse e de barrar constantemente os pedidos da defesa. “Eles [a acusação] puderam fazer o que quiseram. A nós não nos deixou fazer nada”, queixou-se o antigo Presidente.

Num discurso feito a pensar também na mobilização dos seus apoiantes, tendo em vista as eleições para a presidência, o nova-iorquino de 77 anos utilizou de novo a fórmula já usada noutras ocasiões, considerando o julgamento, cujo resultado foi conhecido esta quinta-feira, de “muito injusto” e “manipulado”.

“Se isto acontece comigo, pode acontecer a qualquer pessoa”, resumiu, apontando também ao ato eleitoral para o qual vai ser nomeado pelo Partido Republicano: “O verdadeiro veredito vai ser no dia 5 de novembro”.

Campanha de Trump angariou mais de 30 milhões

Esta quinta-feira, os doze jurados reunidos no Tribunal Criminal de Manhattan foram unânimes em considerar que o antigo presidente falsificou documentos de forma a encobrir um pagamento ilegal de 130 mil dólares à atriz de filmes para adultos, Stormy Daniels, para que esta não revelasse um encontro de carácter sexual mantido em 2006 com Trump.

Nas últimas horas, a equipa de advogados anunciou que vai recorrer da decisão. "Vamos lutar", assegurou o ex-presidente. A campanha de Trump anunciou também ter conseguido angariar mais de 30 milhões de dólares depois de ser conhecido o veredito do julgamento.

A sentença vai ser lida no dia 11 de julho e cada uma das 34 acusações pode resultar numa multa até 5 mil dólares e quatro anos de prisão, indica a CBS.