Detido jovem de 18 anos por planear ataque terrorista nos Jogos Olímpicos

Um jovem de 18 anos foi detido e colocado em prisão preventiva em França por suspeitas de estar a planear um ataque terrorista durantes os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Segundo a imprensa francesa, o ataque iria ter lugar durante os jogos de futebol no estádio Geoffroy-Guichard. Embora a notícia só esteja a ser divulgada agora, segundo a BFMTV, o ataque foi frustrado pelos serviços de inteligência na passada semana, a 22 de maio.

O suspeito nega todas as acusações de que é alvo, apenas assumindo que usou aplicações de mensagens criptografadas.



No entanto, o mesmo site francês, que cita fontes policiais, dá nota de que foram feitas buscas domiciliárias — o suspeito foi detido em sua casa —, onde foram encontradas imagens do estádio, tanto no computador como no telemóvel do suspeito. Ainda segundo a BFMTV, o ataque teria como alvo os espectadores e agentes da polícia.

O jovem, que segundo a imprensa francesa não tem antecedentes criminais, é de origem chechena e chegou a França com os pais em 2023. A sua identidade não foi revelada.



O ministro da Administração Interna francês já felicitou os serviços de inteligência por "demonstrarem a sua plena mobilização e a sua eficácia na luta contra o terrorismo". Segundo Gérald Darmanin, "este é o primeiro ataque frustrado contra os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Paris 2024 e o 50.º ataque frustrado pelos nossos serviços de inteligência desde 2017”.

Os Jogos Olímpicos decorrem entre 26 de julho e 11 de agosto deste ano.