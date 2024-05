Blinken diz que Washington aprovou o uso de armas dos EUA pela Ucrânia dentro da Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou o uso de armas enviadas pelos EUA à Ucrânia para atingir alvos dentro da Rússia. A informação foi avançada esta sexta-feira pelo secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken.



Em conferência de imprensa, em Praga, após uma reunião informal de ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO, Blinken não disse especificamente se a autorização de Biden poderia expandir-se para incluir outras cidades russas ou alvos mais profundos no país. Para já, a autorização é apenas para atacar as zonas de onde saem os ataques a Kharkiv

Esta decisão de Washington, uma mudança marcante na política de Biden, que se recusou firmemente a permitir que a Ucrânia usasse armamento americano para ataques dentro da Rússia, foi resultado da estratégia dos EUA de ajuste e adaptação ao campo de batalha. Agora, disse Blinken, os EUA estão a responder ao que viram na região de Kharkiv e arredores.

"Ao longo das últimas semanas, a Ucrânia veio ter connosco e pediu autorização para usar as armas que estamos a fornecer para se defender contra esta agressão, incluindo contra as forças russas que se concentram no lado russo da fronteira e depois atacam a Ucrânia", acrescentou Blinken. “O Presidente aprovou o uso das nossas armas para esse propósito. No futuro, continuaremos a fazer o que temos feito, que é adaptar e ajustar conforme necessário."

Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, fica a 30 km da fronteira com a Rússia. É a segunda vez este ano que Biden altera discretamente a sua política de fornecimento de armas à Ucrânia. No início deste ano, ele respondeu aos apelos para enviar mísseis de longo alcance, conhecidos como ATACMS, para Kiev.