Biden anuncia proposta para Gaza ."É tempo da guerra acabar"

O Presidente norte-americano apela ao movimento palestiniano Hamas que aceite uma nova proposta de acordo cessar-fogo na Faixa de Gaza. "É tempo da guerra acabar", declarou Joe Biden.

O líder dos Estados Unidos apresentou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, um plano israelita para a libertação dos reféns em poder do Hamas em troca de uma trégua.

O plano está dividido em três fases. A primeira tem uma duração prevista de seis semanas e compreende um cessar-fogo total e a retirada das tropas israelitas das zonas residenciais da Faixa de Gaza.

Durante este período de seis semanas, Israel e Hamas negociarão a segunda fase, em que será consagrado um fim permanente das hostilidades e a libertação de todos os reféns e da retirada de todos os militares de Israel.

Ainda de acordo com o Presidente norte-americano, na terceira e última fase será implementado um plano para a reconstrução da Faixa de Gaza.

Joe Biden considera que o Hamas está debilitado na sua capacidade militar e tem que aceitar este acordo, que pode representar um futuro melhor de autodeterminação para o povo palestiniano.

Também apela à liderança israelita que apoie este plano, mesmo com algumas vozes discordantes no Governo, e garante que os Estados Unidos vão assegurar que Israel mantenha a sua capacidade defensiva.

O novo plano para acabar com a guerra na Faixa de Gaza já foi entregue aos mediadores internacionais.

Mais de 36 mil pessoas terão morrido na Faixa de Gaza, de acordo com as autoridades palestinianas, na retaliação de Israel ao ataque do Hamas de 7 de outubro do ano passado. Nessa ação sem precedentes morreram 1.200 pessoas e mais de 200 foram feitas reféns, indica o balanço israelita.