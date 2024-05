Ataques russos contra Kharkiv provocam três mortos

Ataques russos contra Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, causaram três mortos e 23 feridos, anunciaram as autoridades, depois de os EUA terem autorizado Kiev a usar armamento norte-americano em solo russo para defender a cidade.

O autarca de Kharkiv, Igor Terekhov, disse que foi atingido um edifício de cinco andares onde dormiam civis no distrito de Novobavarsky e que mais vítimas poderão ainda estar sob os escombros.

O governador da região, Oleg Sinegoubov, disse que a Rússia "recorreu mais uma vez à tática de ataque duplo", voltando a bombardear o local numa altura em que já lá estavam médicos, socorristas e forças de segurança.

Sinegoubov disse a um jornal local que as autoridades registaram cinco ataques com mísseis S-300 e S-400, lançados a partir da região russa de Belgorod, situada junto à fronteira com a Ucrânia.

Os ataques surgiram horas depois de a imprensa dos Estados Unidos ter avançado que o presidente Joe Biden autorizou a Ucrânia a usar armamento norte-americano para atacar alvos em solo russo, desde que limitados à defesa de Kharkiv, a segunda maior cidade do país.

Kharkiv tem sido alvo quase diário de bombardeamentos vindos principalmente de território russo. Moscovo lançou uma ofensiva na região no início de maio e tem estado a ganhar terreno.

Um relatório do Pentágono, divulgado na quarta-feira, afirma que a Rússia está a usar mísseis balísticos fabricados pela Coreia do Norte na Ucrânia, com base num exame de destroços, encontrados em janeiro na região de Kharkiv, provenientes de um míssil balístico de curto prazo norte-coreano.

Também esta madrugada, a administração militar de Kiev disse que a defesa aérea conseguiu abater um ataque massivo com mísseis russos contra a capital ucraniana.

Do lado russo, o governador da região de Krasnodar, no sul do país, Veniamin Kondratyev, disse na plataforma de mensagens Telegram que um ataque de drones causou danos a um depósito petrolífero e ferimentos em alguns funcionários.