Três em cada quatro euros doados aos partidos são de origem desconhecida

Três em cada quatro euros doados a partidos europeus têm origem desconhecida e a Alemanha é o país com mais doações anónimas. Entre 2019 e 2022, a direita radical arrecadou um total de 97 milhões de euros em donativos - quase 15% do total que os privados deram a partidos europeus.

Estas são as conclusões de uma investigação do consórcio de jornalistas Follow the Money, que inclui 50 jornalistas de 24 países e foi divulgada esta quinta-feira pelo Público, e analisou relatórios financeiros de mais de 200 partidos europeus que podem eleger eurodeputados nas próximas eleições entre 6 e 9 de junho.

Ao todo, os principais partidos da UE receberam 662 milhões de euros de particulares, empresas e outras organizações. Deste bolo, 97 mihões foram de donativos a partidos da direita radical.

Em Portugal, o Chega é o 5.º partido com assento parlamentar que mais donativos recolheu - 422 mil euros em quatro anos -, enquanto PS e PSD receberam cerca de um milhão de euros. À frente do partido de André Ventura estão ainda CDS (466 mil euros) e Iniciativa Liberal (447 mil euros). No total, os partidos representados no Parlamento receberam 6,9 milhões de euros entre 2019 e 2022.