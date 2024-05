Seis planetas vão ser visíveis alinhados desde a Terra na madrugada de 3 de junho

Seis planetas do sistema solar - Mercúrio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno -- vão ser visíveis mais ou menos alinhados no céu noturno antes da madrugada de 03 de junho, um fenómeno invulgar, de acordo com a NASA.

"Se estivéssemos num local do espaço que não fosse a Terra, estes planetas não pareceriam estar alinhados", afirmou Alphonse Sterling, astrofísico do Marshall Space Flight Center da NASA, em comunicado.

Apesar disso, o mesmo alinhamento aproximado de seis planetas poderá ser visível, ainda este ano, horas antes do amanhecer de 28 de agosto e, novamente, em 18 de janeiro de 2025.



"Não é invulgar ver dois ou três alinhados, mas seis deles alinhados desta forma é invulgar", explicou o responsável.

É provável que o alinhamento planetário seja mais visível 30 a 60 minutos antes do nascer do sol, olhando para leste a partir de um ponto alto e escuro, com poluição luminosa mínima e uma visão desobstruída de todo o horizonte.

Os planetas Marte e Saturno serão identificáveis a olho nu, e Mercúrio e Júpiter também serão visíveis perto do horizonte.

No entanto, para acrescentar Neptuno e Urano ao alinhamento será necessário utilizar um telescópio ou binóculos de alta potência.

O alinhamento de seis planetas é mais comum do que um alinhamento planetário completo, no qual, todos os oito planetas do sistema solar da Terra pareceriam cair em formação aproximada no mesmo lado do Sol. .

Tendo em conta todos os fatores envolvidos, incluindo o plano orbital, a velocidade e a distância de cada planeta, as estimativas sugerem que demoraria mais de 300 mil milhões de anos a ocorrer uma vez.