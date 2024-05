Israel. Membro do gabinete de guerra pede dissolução do parlamento

O partido de Benny Gantz, membro do gabinete de guerra de Israel, apresentou esta quinta-feira uma proposta para dissolver o parlamento israelita e convocar eleições antecipadas, noticiou a agência AFP.

A agência de notícias francesa cita um comunicado do partido União Nacional (centro-direita) indicando que "apresentou uma proposta de lei de dissolução do 25.º Knesset (parlamento), dando seguimento ao pedido do líder do partido, Benny Gantz, feito no quadro de um largo acordo tendo em vista realizar eleições antes de outubro, um ano após o massacre" perpetrado pelo Hamas.

A guerra em curso em Gaza foi desencadeada por um ataque sem precedentes do Hamas em solo israelita em 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos, segundo Israel.

O Hamas, que controla a Faixa de Gaza desde 2007, disse que a ofensiva lançada por Israel depois do ataque já provocou mais de 36.200 mortos e a destruição de muitas infraestruturas do enclave palestiniano.

Pelo menos 81.777 ficaram feridas no território palestiniano devastado, a maioria (cerca de 75%) mulheres e crianças, à medida que os bombardeamentos israelitas prosseguem.