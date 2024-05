Hamas preparado para assinar "acordo completo" com Israel

O movimento palestiniano Hamas diz estar preparado para assinar um “acordo completo”, incluindo a troca de reféns e prisioneiros, se Israel terminar a guerra na Faixa de Gaza.



A posição do Hamas foi endereçada esta quinta-feira aos mediadores das conversações de paz, avança a agência Reuters.

“Hoje, informamos os mediadores da nossa posição clara de que se a ocupação parar a sua guerra e agressão contra o nosso povo em Gaza, a nossa prontidão (é) para chegar a um acordo completo que inclua um acordo de troca abrangente”, sublinha o grupo palestiniano, em comunicado.

O Hamas e as fações palestinas avisam que “não aceitarão fazer parte desta política continuando as negociações (de cessar-fogo) à luz da agressão, do cerco, da fome e do genocídio do nosso povo”.

As negociações entre Israel e o Hamas estão num impasse, numa altura em que as forças armadas israelitas continuam a operação em Rafah, na Faixa de Gaza.

Esta quinta-feira, pelo menos 12 palestinianos morreram num ataque aéreo e os combates prosseguiram noutras zonas da Faixa de Gaza.

Nos últimos dias, as tropas de Israel passaram a controlar toda a fronteira entre Rafah e o Egipto.