Vulcão na Islândia expele lava a 50 metros de altura e obriga a evacuação

Um vulcão no sudoeste da Islândia entrou em erupção esta quarta-feira, depois de uma série de abalos sísmicos.

As autoridades tinham alertado para o risco de nova atividade vulcânica na zona a sul de Reiquiavique, depois de estudos terem revelado uma acumulação de magma no subsolo. Para já, a erupção do vulcão não obrigou ao condicionamento de voos no aeroporto de Reiquiavique.

Os cientistas alertaram para o facto destas erupções poderem ocorrer repetidamente em Reiquiavique durante décadas ou mesmo séculos.

A defesa civil da Islândia foi colocada em alerta máximo e as autoridades ordenaram novamente a evacuação de Grindavik.

O Gabinete Meteorológico da Islândia afirmou que a lava estava a ser projetada a cerca de 50 metros acima do solo.



Numa tentativa de evitar mais danos, foram construídas barreiras artificiais para afastar a lava das infraestruturas. Esta foi a quinta vez que o vulcão entrou em erupção desde dezembro.