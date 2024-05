Russiagate. Novas buscas no Parlamento Europeu

As autoridades belgas voltaram a fazer buscas relacionadas com o chamado "Russiagate" no Parlamento Europeu. As buscas aconteceram numa habitação em Bruxelas e nos escritórios do Parlamento Europeu em Estrasburgo e Bruxelas.

Em causa, avança a imprensa local, o caso Russiagate, onde alegadamente diversos eurodeputados foram pagos para promover propaganda russa, inclusive num site, o "Voice of Europe".

Recorde-se que o caso foi denunciado recentemente pelo primeiro-ministro belga, que anunciou um novo inquérito à alegada influência do Kremlin - Alexander De Croo denunciou uma rede de financiamento para uma "dupla operação de desinformação e ingerência", com o site "Voice of Europe" a propagar desinformação online e casos de alegada corrupção de eurodeputados por uma organização pró-Moscovo.

Na sequência deste caso, o Parlamento Europeu anunciou estar a discutir "de forma intensa" as suspeitas de corrupção de eurodeputados por uma organização pró-Moscovo, bem como a desinformação propagada online no site "Voice of Europe".