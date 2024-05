Justiça espanhola vai avançar com investigação à mulher de Sánchez

A justiça espanhola decidiu avançar esta quarta-feira com a investigação à mulher do primeiro-ministro Pedro Sánchez por suspeitas de tráfico de influências, rejeitando um parecer do Ministério Público que defendia o arquivamento de uma denúncia contra Begoña Gómez.

Os magistrados do tribunal de Madrid responsáveis pelo caso consideraram que a denúncia contém "indícios objetivos" de que pode ter sido cometido um crime, o que "legitima uma investigação", segundo uma decisão citada pelos meios de comunicação social espanhóis.

Na denúncia contra Begoña Gómez, apresentada por uma associação conotada com a extrema-direita, estavam em causa ligações da mulher de Pedro Sánchez a empresas privadas que receberam apoios públicos durante a crise da pandemia de covid-19 ou assinaram contratos com o Estado quando o marido era já primeiro-ministro.

A decisão de hoje do tribunal de Madrid diz que os "indícios objetivos" que justificam uma investigação judicial só existem num dos casos referidos na queixa, excluindo o do grupo turístico Globalia, da companhia áerea Air Europa, que foi resgatada pelo governo espanhol durante a pandemia.