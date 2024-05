"Israel não é apenas uma ameaça para Gaza, mas para toda a humanidade", diz Presidente turco

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou esta quarta-feira que "o espírito das Nações Unidas morreu em Gaza" e apelou ao "mundo islâmico para reagir" após os ataques israelitas aos campos de deslocados palestinianos em Rafah.

"A ONU nem sequer consegue proteger o seu próprio pessoal ou os trabalhadores humanitários. De que é que estão à espera? O espírito das Nações Unidas morreu em Gaza", declarou o Chefe de Estado turco, aludindo ao ataque do exército a um acampamento de refugiados que causou 45 mortes, realizado domingo.

Num discurso perante o grupo parlamentar do Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP), que lidera, Erdogan, à frente de um país predominantemente muçulmano, de 85 milhões de habitantes, além do ataque à impotência da instituição internacional, apelou aos seus pares do "mundo islâmico".

"Tenho algumas palavras a dizer ao mundo islâmico: de que estão à espera para tomar uma decisão conjunta? Deus responsabilizará, aos israelitas, a vocês e a nós", disse, acrescentando que "Israel não é apenas uma ameaça para Gaza, mas para toda a humanidade".

"Nenhum Estado está seguro enquanto Israel não respeitar o direito internacional e não se sentir obrigado a respeitar o direito internacional. E isso inclui a Turquia", acrescentou.

"Israel e aqueles que o apoiam esperam que este genocídio seja esquecido: este genocídio não será esquecido. O assassínio de bebés e crianças, os ataques a hospitais, igrejas e mesquitas não serão esquecidos", alertou.