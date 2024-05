EUA contra uso de armas norte-americanas em ataques a território russo

Os Estados Unidos, principal apoiante militar de Kiev, não querem que a Ucrânia utilize armas norte-americanas para atacar território russo, realçou um porta-voz da Casa Branca, após apelos em sentido contrário do Presidente francês ou líder da NATO.

"A nossa posição não mudou nesta fase. Não encorajamos nem permitimos o uso de armas fornecidas pelos Estados Unidos para atacar em solo russo", frisou esta terça-feira John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional.

Kirby assumiu esta posição depois do Presidente francês Emmanuel Macron ter considerado que Kiev deveria ser autorizada a neutralizar as bases militares a partir das quais a Rússia dispara os seus mísseis contra o território ucraniano.

"Se lhes dissermos que não têm o direito de chegar ao ponto a partir do qual os mísseis são disparados, estamos de facto a dizer-lhes que vos fornecemos armas, mas que não se podem defender", referiu Macron, numa conferência de imprensa com o chanceler alemão, Olaf Scholz, no castelo de Meseberg, perto de Berlim.

"Mas não devemos permitir que outros alvos na Rússia sejam atingidos, e obviamente as capacidades civis", acrescentou.

A NATO está a pressionar as capitais ocidentais para que levantem as restrições que "amarram as mãos atrás das costas dos ucranianos", nas palavras do seu secretário-geral, Jens Stoltenberg.