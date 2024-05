Avião português que transportava equipa do Cádis aterra de emergência

Um avião da EuroAtlantic Airways que partiu de Jerez, em Espanha, com destino a El Salvador, aterrou de emergência no aeroporto de Sevilha, devido a um problema técnico num dos motores, adiantou à Lusa fonte da companhia portuguesa.

"Houve uma indicação num dos motores, de que tinha um problema técnico à descolagem, que levou à aterragem em Sevilha. Aparece essa falha e o avião tem que aterrar, é obrigatório", sublinhou fonte da EuroAtlantic Airways.

A mesma fonte acrescentou que o avião aterrou em segurança e que quer passageiros, quer a tripulação, estão bem.

Encontram-se agora a decorrer as averiguações para tentar perceber as causas e qual a situação do motor, detalhou ainda, remetendo informações para mais tarde.

A companhia aérea portuguesa operava um voo charter que transportava a equipa do Cádis, da I Liga espanhola de futebol, que tinha agendado um jogo amigável com a seleção principal de El Salvador, para homenagear o ex-jogador de futebol "Mágico" González, considerado a principal referência do futebol no país centro-americano, noticiou a agência Efe.

O clube de futebol adiantou, nas redes sociais, que a viagem ficou cancelada e que estava agora a trabalhar para "poder cumprir" o seu "compromisso com Jorge "Mágico" González, El Salvador e os salvadorenhos".

O jogo estava marcado para a próxima quinta-feira no Estádio Nacional Jorge "Mágico" González, em San Salvador. Um dia antes estava agendada a inauguração de um museu dedicado ao ex-jogador de futebol, que passou pelo Cádiz em duas etapas (1982-1984 e 1986-1991).

A notícia da aterragem de emergência foi avançada pelo jornal Expresso.