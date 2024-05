Avião da TAP parte esta segunda-feira com ajuda para o Rio Grande do Sul

O avião da TAP disponibilizado pelo Governo português para levar ajuda humanitária às vítimas das inundações no Rio Grande do Sul parte hoje para o Brasil com 11 toneladas de bens, disse o embaixador do Brasil em Portugal Raimundo Carreira.

Em declarações à Lusa, no sábado, Raimundo Carreira tinha dito que este avião poderia levar cerca de 100 toneladas de mercadoria para aquela região do Brasil, a mais afetada pelas cheias, mas "a previsão inicial", não se verificou, pelo que vão a bordo cerca de 11 toneladas, explicou hoje o diplomata.

Na altura, Raimundo Carreira já tinha referido que a carga só estaria definitivamente fechada na segunda-feira, véspera da partida do voo.

Segundo o embaixador, "do ponto de vista aéreo, as negociações se encerram com este [voo da Tap]" para envio de donativos de Portugal para o Brasil, sendo que o que sobrar armazenado seguirá por navio, o que reiterou hoje.

De acordo com um comunicado emitido segunda-feira pela Transportadora Aérea Portuguesa, o voo humanitário da TAP e do Estado Português "será feito num Airbus A330-900 neo, que transportará apenas carga, e com a colaboração da tripulação composta por dois pilotos e dois tripulantes de cabina, destacados especificamente para este voo".

O avião parte do aeroporto de Lisboa com destino a São Paulo e levará a bordo bens essenciais como fraldas, roupa e artigos de higiene, adianta a nota, confirmando o que tinha sido avançado pela porta-voz do grupo SOS RS que lançou o apelo à ajuda de portugueses e brasileiros às vítimas das inundações, e tem continuado com a coordenação do armazenamento e envio destes produtos doados.

Ainda segundo a nota da companhia aérea, este voo humanitário parte de Lisboa "pelas 10:10 da manhã, hora local, e tem chegada prevista a São Paulo pelas 17:00 locais".

Neste momento, de acordo com o levantamento feito para a Embaixada do Brasil em Lisboa pelas diversas entidades que coordenam a ajuda, ainda existem em Portugal 300 toneladas de donativos armazenados para seguir para o Rio Grande do Sul.

Fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros tinha confirmado na sexta-feira à Lusa que o Governo português iria enviar hoje um avião TAP para o Rio Grande do Sul.

"A realização deste voo é um gesto de solidariedade suportado pelo Estado português através da TAP", acrescentou a fonte, adiantando que o papel do Governo português foi facilitar o transporte da ajuda de várias origens.

O primeiro voo que seguiu com um carregamento de doações para aquela região do Brasil, que vive uma situação dramática por ter sido a mais afetada pelas inundações, não era exclusivamente destinado aos donativos para o Rio Grande do Sul, mas este será.

No avião da Latam, que partiu de Lisboa no dia 17 de maio com destino a São Paulo, foi cedido um espaço na aeronave para os donativos.

No voo, seguiu "um primeiro lote de carregamento humanitário de cerca de 300 kg [espaço cedido pela Latam na aeronave] de bens doados pela comunidade brasileira em Portugal e por cidadãos portugueses, destinado às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul”, divulgou, então, a Embaixada do Brasil em Portugal na rede social Instagram.

A Companhia Aérea Azul também está a transportar aos poucos 20 toneladas de mercadoria nos seus voos regulares, tal como informou o embaixador.