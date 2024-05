À grande e à francesa. Avenida em Paris foi palco de um piquenique para milhares de pessoas

Um enorme piquenique na Avenida dos Campos Elísios, em Paris, aconteceu este domingo, e levou 4.400 parisienses ao centro da cidade francesa.

Os participantes reuniram-se em volta de uma gigante toalha de mesa, estendida entre a Rue Arsène Houssaye e a Avenue George V, com vista privilegiada para o icónico Arco de Triunfo.

A organização do evento obteve 273 mil inscrições, mas apenas 4.400 pessoas foram selecionadas para o evento, que contou com a colaboração de oito restaurantes locais, que distribuíram as comidas aos participantes.