Zelensky também visita Bélgica na terça-feira

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visita Portugal esta terça-feira e no mesmo dia de manhã tem na agenda uma deslocação à Bélgica, anunciou o Governo de Bruxelas.

Zelensky vai assinar um acordo bilateral de segurança com o primeiro-ministro belga, Alexander De Croo.



Os líderes da Ucrânia e da Bélgica vai também realizar uma conferência de imprensa conjunta, adianta o Governo belga.

O Presidente ucraniano procura apoios dos aliados europeus numa altura em que tenta conter a ofensiva russa na região de Kharkiv, no norte do país, em também em Donetsk, no leste.



Zelensky visita a Bélgica durante a manhã e segue para Lisboa, segundo fontes governamentais.



Antes da visita a Portugal e à Bélgica, Zelensky esteve esta segunda-feira em Espanha, onde assinou um acordo de ajuda militar no valor de mil milhões de euros.

Durante a visita de várias horas a Portugal, o Presidente ucraniano vai ser recebido pelo seu homólogo Marcelo Rebelo de Sousa e pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Será também assinado um acordo bilateral entre Portugal e Ucrânia "com um horizonte de 10 anos", indicou o a partir de Bruxelas, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.