Zelensky já chegou a Madrid

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky já está em Espanha e deverá visitar Portugal, na terça-feira, onde deverá aterrar durante a tarde, avança a SIC Notícias.

Zelensky chegou, na manhã desta segunda-feira, ao aeroporto de Madrid, onde foi recebido pelo rei Filipe VI, um gesto incomum durante visitas de chefes de estado estrangeiros.

Mais tarde terá um encontro com o chefe do Governo, Pedro Sánchez, com quem deverá assinar um acordo bilateral de segurança.