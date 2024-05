Zelensky já chegou a Madrid

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky já está em Espanha e deverá visitar Portugal, na terça-feira, onde deverá aterrar durante a tarde.

Zelensky chegou, na manhã desta segunda-feira, ao aeroporto de Madrid, onde vai ser recebido pelo rei Filipe VI e mais tarde com o chefe do Governo, Pedro Sánchez, com quem deverá assinar um acordo bilateral de segurança.

Segundo avança o jornal "El País", Espanha vai entregar à Ucrânia um pacote de armamento no valor de 1,129 mil milhões de euros, algo sem precedentes na ajuda militar espanhola a qualquer país.

O acordo bilateral de segurança inclui o fornecimento de equipamentos militares que vão desde mísseis Patriot até tanques de batalha Leopard, além de uma ampla gama de produtos de fabrico espanhol, como projéteis de artilharia, sistemas anti-drone e lançadores de foguetes portáteis.

A visita a Espanha e a Portugal estava inicialmente prevista para 17 de maio, mas foi cancelada devido à ofensiva russa.



A Casa do Rei informou que Felipe VI receberá Zelensky no Palácio Real às 14h00 (13h00, em Lisboa) e 45 minutos depois, está previsto um almoço em sua honra.



A visita de Zelensky é a primeira de carácter bilateral a Espanha, embora o presidente ucraniano tenha estado em Granada em outubro passado para a cimeira da Comunidade Política Europeia, no âmbito da presidência espanhola da UE.

