Zelensky em Madrid para receber ajuda militar de 1,1 mil milhões

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai reunir-se esta segunda-feira, em Madrid, com o chefe do Governo, Pedro Sánchez, com quem deverá assinar um acordo bilateral de segurança, noticiou a agência espanhola EFE.

A visita, inicialmente prevista para 17 de maio mas que teve de ser cancelada devido à ofensiva russa, só foi oficialmente confirmada ao início da noite pelo Palácio Moncloa por razões de segurança.

Segundo a EFE, o executivo espanhol limitou-se a informar que Sánchez receberá o Presidente ucraniano na Moncloa às 12h00 (11h00 em Lisboa), após o que ambos comparecerão numa conferência de imprensa.

Pouco depois desta comunicação, a Casa do Rei informou que Felipe VI receberá Zelensky no Palácio Real às 14h00 (13h00, em Lisboa) e 45 minutos depois está previsto um almoço em sua honra.

Espanha entrega pacote de armamento sem precedentes

Espanha vai entregar à Ucrânia um pacote de armamento no valor de 1,129 mil milhões de euros, sem precedentes na ajuda militar espanhola a qualquer país, avança o jornal "El País" na primeira página da sua edição de segunda-feira.

O acordo bilateral de segurança inclui o fornecimento de equipamentos militares que vão desde mísseis Patriot até tanques de batalha Leopard, além de uma ampla gama de produtos de fabrico espanhol, como projéteis de artilharia, sistemas anti-drone e lançadores de foguetes portáteis.

O jornal acrescenta que o acordo envolve contratos de milhões de euros para a indústria de defesa espanhola, uma vez que o equipamento militar será fabricado por empresas espanholas como a TRC, Indra, Escribano, Uro, Expal e Instalaza.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, tem vindo a reiterar o apoio de Espanha à Ucrânia no conflito com a Rússia, como confirmou a Zelensky na conversa telefónica que tiveram a 7 de maio, na qual garantiu esse apoio durante o tempo que for necessário.



Nessa conversa, disse, foram abordados os progressos do acordo de segurança entre a Espanha e a Ucrânia, que será rubricado esta segunda-feira em Madrid.

Por ocasião dessa conversa, Sánchez anunciou que estará presente nos dias 15 e 16 de junho em Lucerna (Suíça) na Conferência de Paz sobre a Ucrânia, na qual mais de 50 chefes de Estado e de Governo já confirmaram a sua presença, admitindo-se a possibilidade da presença do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que estará em Itália para a Cimeira de líderes do G7, imediatamente antes.

A visita de Zelensky é a primeira de carácter bilateral a Espanha, embora o presidente ucraniano tenha estado em Granada em outubro passado para a cimeira da Comunidade Política Europeia, no âmbito da presidência espanhola da UE.

A guerra na Ucrânia começou no dia 24 de fevereiro de 2022 com a invasão do território do país pela Rússia.

Visita a Portugal?

Depois da visita a Espanha, o Presidente da Ucrânia poderá deslocar-se no dia seguinte a Portugal, como avançou a CNN Portugal.



Sábado, durante uma visita à sede do Banco Alimentar Contra a Fome, em Lisboa, o Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, foi questionado sobre uma eventual visita de Volodymyr Zelensky a Portugal, na terça-feira.

"Eu para terça-feira só posso confirmar uma coisa: é que recebo em visita de Estado o Presidente da República Dominicana. Está marcado há muito tempo", respondeu o chefe de Estado, acrescentando: "É aquilo que está na minha agenda para terça-feira, se souberem mais do que eu, fico muito agradecido pela informação".