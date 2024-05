Portugal condena bombardeamentos em Rafah e pede "cessar-fogo imediato"

O Governo português condenou esta segunda-feira os bombardeamentos de Israel a um campo de deslocados em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, que causou dezenas de mortos, apelando a um "cessar-fogo imediato" e à "entrada urgente" de ajuda.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português manifestou consternação pelas vítimas civis, condenando "os bombardeamentos de ontem (domingo) em Rafah", numa nota publicada na rede social X.

"[O Governo português] Reitera o apelo a um cessar-fogo imediato, ao respeito pelo direito internacional e à entrada urgente de ajuda humanitária em Gaza", pode ler-se na nota.

O ministério liderado por Paulo Rangel divulgou ainda que manteve hoje, em Bruxelas, conversações com parceiros árabes e europeus sobre "propostas construtivas para ultrapassar a grave crise no Médio Oriente e pôr fim ao drama humanitário na Faixa de Gaza", partindo do "largo consenso sobre a solução de dois estados".

De acordo com as autoridades palestinianas, os bombardeamentos israelitas causaram pelo menos cerca de 50 mortos. O ataque israelita ocorreu horas depois de oito "rockets" terem sido disparados contra Telavive a partir de Rafah.