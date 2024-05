Pedro Sánchez: “Espanha está comprometida com a Ucrânia”

O Presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, recebeu esta segunda-feira o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, em La Moncloa. Os dois líderes assinaram um acordo “político e de segurança”.

Segundo o El País, trata-se de um acordo bilateral de segurança, que inclui fornecimentos militares, que vão desde mísseis Patriot a tanques de batalha principais Leopard no valor de 1.129 milhões de euros, em 2024.

“Desde o início da agressão russa, Espanha está comprometida com o lado da Ucrânia", disse Pedro Sánchez, assinalando que “depois de mais de dois anos, a agressão russa continua, e é por isso que é mais necessário do que nunca redobrar o nosso apoio”.

“Neste contexto, Volodymyr Zelensky, a sua visita permite-nos reiterar o nosso firme compromisso com a Ucrânia em todas as áreas”, disse o Sánchez, renovando o “compromisso de contribuir para a segurança e defesa da Ucrânia”.

Volodymyr Zelensky, agradeceu “o carinho e o respeito” do povo espanhol pelo apoio ao seu país e ao Presidente espanhol “pela sua ajuda salvadora neste momento difícil de guerra”.

“A Espanha é um parceiro confiável"” destacou Zelensky afirmando que os espanhóis “não ficaram indiferentes quando os mísseis russos começaram a destruir as nossas cidades e vilas e a matar os nossos filhos”.

Zelensky disse ainda que tem informado Sánchez sobre a situação atual na frente de batalha e que ambos têm diálogo sobretudo sobre o fortalecimento das defesas aéreas ao seu país.

Por fim, o presidente ucraniano considerou “histórica” a participação da Espanha na próxima conferência de paz, prevista para a Suíça.

Depois de Madrid, o Presidente da Ucrânia desloca-se a Portugal esta terça-feira. Em comunicado, a Presidência da República confirma a notícia e esclarece que o objetivo da visita passa por discutir segurança e defesa e que vai incluir “reuniões de trabalho” com Montenegro e Marcelo.

“A visita de trabalho do Presidente Zelensky insere-se na intenção partilhada de aprofundar as excelentes relações entre os dois Estados, com enfoque partilhar no reforço da cooperação no domínio da segurança e defesa”, lê-se.