Líderes europeus "horrorizados" com ataque de Israel a Rafah

O Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, diz-se "horrorizado" com a ofensiva israelita e condenou-a.

Também o presidente francês e a primeira-ministra italiana estão entre as vozes que condenaram a ofensiva, pedindo que termine de imediato.

Emmanuel Macron admitiu estar "indignado" com as notícias e pediu um cessar-fogo imediato na região de Gaza.

Segundo um balanço das autoridades palestinianas, pelo menos 45 pessoas morreram, mais de metade crianças, mulheres e idosos.

O exército israelita alega que no local estariam altos responsáveis do Hamas e que os civis terão sido vitimados por um incêndio que deflagrou na sequência do ataque.

No entanto, a principal procuradora militar israelita já qualificou o ataque como muito grave e garantiu que foi aberta uma investigação.