Guterres condena ataque a Rafah e alerta que não há lugar seguro em Gaza

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condena os ataques israelitas a um campo de deslocados em Rafah que "mataram dezenas de civis inocentes que apenas procuravam abrigo", alertando que "não há lugar seguro" na Faixa de Gaza.

"Condeno as ações de Israel, que mataram dezenas de civis inocentes que apenas procuravam abrigo neste conflito mortal. Não há lugar seguro em Gaza. Este horror deve parar", destacou o diplomata português, numa nota na rede social X.

De acordo com as autoridades palestinianas, os bombardeamentos israelitas a um campo de deslocados em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, causaram no domingo pelo menos cerca de 50 mortos.

O ataque israelita ocorreu horas depois de oito 'rockets' terem sido disparados contra Telavive a partir de Rafah.

O braço armado do movimento islamita palestiniano Hamas declarou ter disparado "uma grande barragem de 'rockets' em resposta aos massacres sionistas contra civis".