Sirenes soam em Telavive e Hamas diz ter disparado foguetes de Gaza

As sirenes de perigo no centro de Israel, incluindo Telavive, soaram este domingo pela primeira vez em mais de seis meses, depois de o Hamas ter confirmado o disparo de uma barragem de foguetes a partir de Gaza. Segundo o exército israelita, "alguns dos foguetes foram intercetados".

O braço armado do Hamas palestiniano, as brigadas Ezzedine al-Qassam, afirmou este domingo ter atingido Telavive com uma "enorme barragem de foguetes", numa mensagem publicada na rede social Telegram.



"Bombardeámos Telavive com uma grande barragem de foguetes em resposta aos massacres sionistas contra civis", escreveram as brigadas na mensagem publicada alguns minutos depois de terem soado as sirenes de alerta no centro de Israel.

Pelo menos três explosões foram registadas no centro de Israel, segundo os jornalistas.

Os serviços de emergência informaram que caíram estilhaços em vários locais, na cidade de Ranana, a norte de Telavive, e também nas cidades de Petah Tikva e Bnei Brak.