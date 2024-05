Quatro feridos em ataque com faca no Metro de Lyon

Quatro feridos, dois em estado grave, é o balanço de um ataque com faca registado este domingo no metropolitano da cidade francesa de Lyon, avança a BFMTV.



Um suspeito do esfaqueamento entre as estações de Debourg e Jean-Jaurès foi detido pela polícia, avançam as autoridades locais.

“Os nossos pensamentos estão com as pessoas que ficaram feridas”, disse o vereador responsável pela área da segurança, Mohamed Chihi.

Os feridos graves foram esfaqueados na zona do abdómen.

Os motivos do ataque ainda não são conhecidos.

O suspeito será um homem de 27 anos, com cadastro criminal por crimes comuns, indica o site de notícias ActuLyon.