MNE israelita critica Espanha com vídeo de ataque do Hamas ao som de flamenco

"Todo o planeta sabe, incluindo o meu colega israelita, que nós condenámos o Hamas e as suas ações. E é execrável porque usa símbolos da cultura espanhola", disse o ministro espanhol, em conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro da Autoridade Palestiniana, Mohammad Mustafa, em Bruxelas.

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha classifica como "escandaloso e execrável" uma montagem em vídeo divulgado pelo homólogo israelita, Israel Katz, com imagens do atentado de 7 de outubro misturadas com duas pessoas a dançar flamenco.

O ministro israelita dos Negócios Estrangeiros divulgou um vídeo nas redes sociais, onde mostra imagens de um casal a dançar flamenco alternadas com imagens do ataque do Hamas contra Israel, com a legenda "Hamas: Gracias España".

Na publicação, Israel Katz diz ao primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que o movimento palestiniano extremista "agradece pelo seu serviço", numa referência ao anúncio de que Espanha se prepara para reconhecer o Estado da Palestina.

A ministra espanhola da Defesa, Margarita Robles, disse no sábado que o conflito na Faixa de Gaza é um "genocídio real".