Maratona aquática? Este tubarão-seda fez 27.500 km em 18 meses e bateu um recorde

Para surpresa dos cientistas, mais de 99% do tempo Genie esteve em águas internacionais a oeste e a sul, longe das águas jurisdicionais do Equador em torno das Ilhas Galápagos, por isso os investigadores assinalaram evidências da "necessidade crítica de cooperação internacional na proteção de esses tubarões oceânicos de longa distância".

A sua velocidade média de viagem foi de aproximadamente 50,67 quilómetros por dia, uma taxa consideravelmente mais elevada do que outras espécies de tubarões maiores anteriormente rastreadas com transmissores de satélite montados em barbatanas.

Esta viagem foi o equivalente à extensão dos Estados Unidos de costa a costa aproximadamente quatro vezes e incluiu duas migrações significativas para oeste (a meio caminho do Havai) que se estenderam até 4.755 quilómetros do local de marcação para águas internacionais, que são áreas de elevada pressão de pesca e regulamentação mínima.

O espécime objeto do estudo, uma fêmea chamada Genie em homenagem à falecida ecologista de tubarões Eugenie Clark, foi marcada com um transmissor de satélite colocado na sua barbatana dorsal perto da Ilha Wolf, no norte da Reserva Marinha de Galápagos, em 17 de julho de 2021.

O principal autor do estudo e coinvestidor principal do projeto Shark Ecology do CDF, Pelayo Salinas, defendeu que "compreender as rotas migratórias dos tubarões-seda e outros tubarões ameaçados de extinção é crucial para o desenvolvimento de estratégias de gestão eficazes para reverter o seu declínio contínuo".