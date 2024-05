Índia. Confirmados 27 mortos em incêndio em complexo de parques infantis

As autoridades indianas elevaram este domingo para 27 o número de mortos, na sequência de um incêndio que deflagrou no sábado num complexo de parques infantis no oeste da Índia, enquanto continuam a investigar as causas do incidente.

"Vinte e sete corpos foram recuperados e alguns restos mortais (humanos) também foram encontrados, pelo que acreditamos que o número de mortos poderá ser de 28", disse o comissário da polícia local, Raju Bhargava, aos meios de comunicação social num comunicado.

Os meios de comunicação social indianos estimam em mais de 30 o número de mortos, citando fontes sanitárias e relatos de pessoas desaparecidas que terão estado no complexo de jogos e que ainda não foram encontradas.

A tragédia ocorreu no TRP Game Zone, um complexo de entretenimento na cidade de Rajkot, no estado de Gujarat, com vários parques infantis, pistas de carros e trampolins, principalmente para crianças e jovens.