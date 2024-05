Forte turbulência faz 12 feridos em voo entre Qatar e Dublin

A emissora irlandesa RTE , que cita os passageiros, escreve que o incidente durou menos de 20 segundos e ocorreu enquanto eram servidas as refeições a bordo.

“Ao pousar, a aeronave foi recebida pelos serviços de emergência, incluindo a Polícia Aeroportuária e o nosso departamento de Bombeiros e Resgate, depois de 6 passageiros e 6 tripulantes [12 no total] terem relatado ferimentos”, esclareceu o Aeroporto de Dublin, através de comunicado, que acrescenta que a aeronave sofreu turbulência enquanto sobrevoava a Turquia

É mais um acidente a bordo de um avião devido à forte turbulência. Doze pessoas ficaram feridasdurante o voo QR017, da Qatar Airways , entre Doha e Dublin, avançou o Aeroporto da capital irlandesa, este domingo. O avião – um Boeing 787 Dreamliner — aterrou com segurança.

Também em comunicado, a Qatar Airways detalhou que um “pequeno número” de passageiros e tripulantes sofreram ferimentos leves durante o voo e que já estavam a receber cuidados médicos. A companhia aérea não entrou em detalhes sobre o incidente, mas disse que o assunto será sujeito a uma investigação interna.

O incidente ocorre cinco dias depois de um voo da Singapore Airlines de Londres ter sido forçado a aterrar em Banguecoque depois de, na sequência da forte turbulência, um cidadão britânico de 73 anos ter morrido. Outras 20 pessoas sofreram ferimentos (e seguiram para os cuidados intensivos).

Os acidentes aéreos relacionados com a turbulência são o tipo mais comum, de acordo com um estudo de 2021 do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA.

De 2009 a 2018, a agência dos EUA descobriu que a turbulência foi responsável por mais de um terço dos acidentes aéreos relatados e a maioria resultou em um ou mais feridos graves, mas sem nunca causar danos às aeronaves.