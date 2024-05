Candidato a vereador morto a tiro em São Paulo durante reunião política

Um empresário, de 43 anos, pré-candidato a vereador nas eleições municipais brasileiras na cidade do Guarujá, em São Paulo, foi morto a tiros no início da noite da última sexta-feira, durante uma reunião política.

Edgar dos Reis, também conhecido como 'Edgar do Fort', foi atingido com dez tiros de fuzil, por ocupantes de um carro que cometeram o crime, tendo depois fugido.

Outras pessoas que participavam na reunião com Edgar não foram atingidas.



A vítima foi levada até o Hospital Guarujá, onde passou por uma cirurgia, mas acabou por não resistir aos ferimentos.



Os suspeitos do crime ainda não foram identificados, mas o veículo utilizado foi encontrado incendiado a cerca de sete quarteirões do local do crime.

A Polícia Civil está a investigar o caso.