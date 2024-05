México com temperaturas tão elevadas que macacos-bugios estão a cair mortos das árvores

As temperaturas no México são tão elevadas que os macacos bugios estão a cair mortos das árvores, com as autoridades a registarem 83 mortes destes primatas de médio porte no Estado de Tabasco, na costa do Golfo.

Outros foram resgatados por residentes, incluindo cinco que foram levados de urgência para um veterinário local, noticiou a agência Associated Press (AP). “Chegaram em estado crítico, com desidratação e febre. Estavam moles como toalhas. Foi uma insolação”, contou Sergio Valenzuela.

Embora a onda de calor brutal no México tenha sido associada à morte de pelo menos 26 pessoas desde março, veterinários e equipas de resgate dizem que matou dezenas e talvez centenas de macacos-uivadores.

Na cidade de Tecolutilla, Tabasco, os macacos foram resgatados na sexta-feira, quando um batalhão local de bombeiros e voluntário apareceu com cinco das criaturas.

Normalmente bastante intimidantes, os bugios são musculosos e podem ter cerca de 60 centímetros de altura, com caudas igualmente longas, mandíbulas grandes e um conjunto assustador de dentes e presas. Mas principalmente, os seus rugidos de leão, que desmentem seu tamanho, são o que os torna conhecidos.

“[Os voluntários] Pediram ajuda, perguntaram se eu poderia examinar alguns dos animais que tinham no camião”, acrescentou o veterinário.