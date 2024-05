Mais de 300 pessoas desaparecidas após deslizamento de terra na Papua Nova Guiné

As equipas de resgate chegaram este sábado a uma região montanhosa e remota da Papua Nova Guiné onde, de acordo com moradores, mais de 300 pessoas estão desaparecidas após um deslizamento de terra.

Pelo menos quatro corpos já foram encontrados e sete pessoas, incluindo uma criança, receberam tratamento médico devido a ferimentos, disse Serhan Aktoprak, um funcionário da ONU, à agência de notícias France-Presse (AFP), a partir da capital, Port Moresby, a cerca de 600 quilómetros do local do desastre.

O deslizamento de terra ocorreu na madrugada de sexta-feira, por volta das 03h00 (15h00 de quinta-feira em Lisboa), na província da Enga, no centro do país, apanhando os moradores da aldeia de Kaokalam de surpresa, disseram as autoridades locais.

"Ainda estamos à procura dos corpos enterrados pelo enorme deslizamento de terra", disse um líder comunitário, Mark Ipuia, que teme que "mais de 300" aldeões possam ter sido enterrados.

"Há muitas casas sob os escombros que não podem ser alcançadas", disse Serhan Aktoprak, que estimou em três mil o número de pessoas que viviam em Kaokalam, uma aldeia situada numa encosta.