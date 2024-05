EUA. Famílias de vítimas de tiroteio na escola de Uvalde processam Meta, Microsoft e fabricante de armas

Juntas, as denúncias de homicídio qualificado argumentam que a Daniel Defense – um fabricante de armas com sede na Geórgia – usou o Instagram e o jogo "Call of Duty", da Activision, para comercializar espingardas de assalto junto de adolescentes, enquanto a Meta e a Microsoft facilitaram a estratégia com uma supervisão negligente e sem consideração pelas consequências.

As famílias das vítimas do tiroteio na escola primária de 2022 em Uvalde, no Texas, processaram esta sexta-feira a empresa controladora do Instagram, a Meta, a Activision Blizzard e a dona Microsoft, e o fabricante de armas Daniel Defense, alegando que cooperaram para comercializar armas perigosas para adolescentes impressionáveis, como o atirador de Uvalde.

Num dos tiroteios escolares mais mortíferos da história, 19 crianças e dois professores foram mortos em 24 de maio de 2022, quando um jovem de 18 anos, armado com uma espingarda Daniel Defense, entrou na Escola Primária Robb e barricou-se dentro de salas de aula adjacentes com dezenas de estudantes.

As queixas foram apresentadas no segundo aniversário do massacre por Koskoff Koskoff & Bieder, o mesmo escritório de advocacia que chegou a um acordo de 73 milhões de dólares com a Remington, uma fabricante de armas, em nome das famílias de crianças mortas no tiroteio em massa na escola primária Sandy Hook, em 2012.

A primeira ação, entregue no Tribunal Superior de Los Angeles, acusa o Instagram de dar aos fabricantes de armas “um canal não supervisionado para falar diretamente com menores, em suas casas, na escola, mesmo no meio da noite”, com uma supervisão apenas simbólica.

A denúncia também alega que o popular jogo de guerra da Activision, Call of Duty, “cria um teatro de violência vividamente realista e viciante, no qual adolescentes aprendem a matar com habilidade e facilidade assustadoras”, usando armas da vida real como modelos para as armas de fogo do jogo.