Tribunal Internacional ordena Israel a parar ofensiva em Rafah

O Tribunal Internacional de Justiça (ICJ) ordenou esta sexta-feira Israel a parar as manobras ofensivas em Rafah e abrir as fronteiras da Faixa de Gaza com o Egito.

Em decisão, os juízes do principal tribunal das Nações Unidas (ONU) indicaram que as medidas impostas em março não resultaram em progressos no enclave palestiniano, impondo novas regras.

“Israel deve parar a sua ofensiva militar imediatamente”, indicou o presidente Nawaf Salam, após um pedido da África do Sul, uma semana depois do país ter acusado Israel de genocídio.

Israel tem vindo a descartar as acusações de genocídio, argumentando que as operações em Gaza têm por base a auto-defesa e que tiveram como alvos militantes do Hamas que atacaram o país a 7 de outubro.

Este mês, Israel iniciou uma ofensiva sobre a região de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, obrigando centenas de milhares de palestinianos a fugirem da cidade que se tornou num abrigo de refugiados para metade da população de 2,3 milhões.