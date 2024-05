Morte de treinador atingido por um raio provoca comoção em França

Um treinador de futebol, de 30 anos, morreu na quinta-feira e várias pessoas foram hospitalizadas, uma das quais corre risco de vida, após a queda de um raio num campo de futebol em Courrieres, no norte de França, foi esta sexta-feira divulgado.

As autoridades locais explicaram que o homem que treina uma equipa amadora não resistiu ao impacto do raio, que caiu por volta das 20h00 locais no estádio Gabriel Péri. Os serviços de emergência ainda tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso.

O fenómeno estará ligado a um "episódio brutal e repentino de tempestade” que coincidiu com o início do treino do AS Courrières. Na altura, jogadores e equipa técnica “decidiram parar de treinar", mas "os últimos a chegar ao vestiário foram infelizmente atingidos por um raio”, acrescenta ainda o comunicado da autarquia.

Segundo o jornal L'Équipe, foi já feito o pedido por alguns responsáveis locais para que seja respeitado um minuto de silêncio antes da final da Taça de França que se vai disputar entre o Olympique de Lyon e o PSG no próximo sábado.

As reações à morte de Jordan Denneulin têm surgido de vários quadrantes. A ministra francesa do Desporto, Amélie Oudéa-Castéra, deixou no X uma mensagem em que apresenta as suas “condolências à família e entes queridos”.