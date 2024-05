Reconhecer Palestina é "recompensa" para o Hamas, diz embaixador de Israel

“Em primeiro lugar, acho que foi um grande erro. Aqueles países que decidiram reconhecer agora o Estado Palestiniano fizeram o movimento errado na altura errada, e estão a enviar uma mensagem errada”, afirma.

“O reconhecimento de um Estado Palestiniano só deveria acontecer depois de os israelitas e os palestinianos se sentarem juntos e negociarem. Não se negoceia no meio de uma guerra. Recompensa uma organização terrorista pelo que fizeram a 7 de outubro”, critica o diplomata israelita.

Sobre as consequências práticas desta decisão para Israel, Dor Shapira admite que tem importância, sobretudo, por acontecer a meio de negociações para a libertação dos 128 reféns, ainda sequestrados pelo Hamas, e pela mensagem que passa aos terroristas de todo o mundo.

“Importa no sentido de interferir no meio da guerra, no meio das negociações para libertar os 128 reféns. Acho que há duas respostas aqui. A primeira é que deveria ser parte do processo. Não conheço nenhum negócio que comece pelo fim, começa-se pelas negociações. O segundo problema aqui é a mensagem que isto envia, e não apenas ao Hamas. Que tipo de mensagem envia às organizações terroristas em todo o mundo?”, pergunta o embaixador de Israel em Portugal.