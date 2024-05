Pelo menos nove mortos em colapso de estrutura num comício no México

Pelo menos nove pessoas morreram depois do colapso de uma estrutura num comício de campanha no México.

O acidente ocorreu durante um discurso do candidato as Presidenciais mexicanas Jorge Alvarez Mayez, na cidade de San Pedro Garza Garcia, perto de Monterrey.

O político não ficou ferido na sequência do colapso e, no final, foi visto a falar com os seus apoiantes. Vários elementos da campanha sofreram ferimentos.

A queda da estrutura terá sido devido a uma rajada súbita e forte de vento.

As autoridades locais apelaram aos cidadãos para ficarem em casa, devido a tempestades fortes.

As Presidenciais do México realizam-se a 2 de junho.