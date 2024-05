Noruega restringe entrada de russos no país a partir da próxima semana

A Noruega anunciou esta quinta-feira que vai fechar a partir de quarta-feira a fronteira aos turistas russos, privando-os do último ponto de acesso direto ao espaço Schengen, mantendo algumas exceções.

O país escandinavo, que partilha uma fronteira terrestre de 198 quilómetros com a Rússia no Ártico, segue assim os procedimentos da União Europeia, do qual não é membro, que tomou uma medida semelhante na sequência da invasão russa da Ucrânia.