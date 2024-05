Colapso de palco faz nove mortos e mais de 120 feridos no México

Pelo menos nove pessoas morreram e 121 ficaram feridas, devido ao colapso de um palco, causado pelo vento forte, num comício de campanha no norte do México, de acordo com o mais recente balanço das autoridades mexicanas.

O colapso ocorreu durante um evento esta quarta-feira à noite, que contou com a presença do candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez, que correu para escapar à tragédia.

As vítimas "não estarão sozinhas nesta tragédia", garantiu Máynez aos jornalistas na noite de quarta-feira, acrescentando que suspendeu os próximos eventos de campanha.

Máynez escreveu nas suas contas nas redes sociais que foi a um hospital após o acidente nos subúrbios de San Pedro Garza Garcia, perto da cidade de Monterrey, garantindo que estava em boas condições.

"A única coisa importante neste momento é cuidar das vítimas do acidente", realçou.

Numa mensagem de vídeo, o governador do Estado de Nuevo Leon, Samuel Garcia, um importante membro do partido Movimento Cidadão de Máynez, adiantou que 94 dos feridos foram tratados e tiveram alta, mas que 27 permaneceram hospitalizados, no mais recente balanço do acidente.

As autoridades estaduais de saúde referiram que muitos dos ferimentos envolveram fraturas no crânio, enquanto Garcia salientou que várias vítimas foram operadas e algumas estão em estado crítico.

Garcia acrescentou que o acidente ocorreu "numa questão de segundos".

O Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador explicou que a maioria dos feridos eram mulheres.

Obrador descartou responsabilidades do partido Movimento dos Cidadãos de Máynez, visto como um aliado implícito do partido Movimento Regeneração Nacional (Morena) de López Obrador.

Vídeos do colapso nas redes sociais mostraram pessoas a gritar, a fugir e a sair do local e mostram Máynez a agitar o braço enquanto a multidão gritava o seu nome. Depois, olhou para cima e viu uma tela gigante e uma estrutura de metal a cair na sua direção, correndo rapidamente em direção ao fundo do palco para evitar a estrutura em queda.

Máynez está em terceiro lugar nas sondagens para a corrida presidencial, atrás da favorita Claudia Sheinbaum, do Morena, no poder, e da candidato da coligação, de oposição, Xóchitl Gálvez.

Ambos enviaram as suas condolências e Sheinbaum cancelou um evento de campanha na vizinha Monterrey no dia seguinte "em solidariedade" com as vítimas e os seus entes queridos.

O acidente acontece no auge da campanha, com muitos eventos a decorrerem esta semana e na próxima em antecipação às eleições presidenciais, estaduais e municipais de 2 de junho.

A campanha tinha sido até agora atormentada pelos assassinatos de cerca de duas dúzias de candidatos a cargos locais.