Colapso de edifício em Palma de Maiorca faz quatro mortos

O colapso parcial de um edifício esta quinta-feira ao início da noite, em Palma de Maiorca, provocou pelo menos quatro mortos e 27 feridos, segundo os números avançados pela comunicação social espanhola.

A queda do primeiro andar do edifício terá ocorrido pelas 20h30 no Medusa Beach Club, um bar junto à praia local. Segundo o "El País", o primeiro andar caiu sobre o rés-do-chão e, com o impacto, terá ainda afetado a cave do edifício.

O jornal espanhol aponta ainda que as equipas de resgate pediram silêncio no local para conseguir localizar as vozes de pessoas que estejam debaixo dos escombros.

As autoridades policiais, presentes com mais de uma dezena de ambulâncias, consideram muito provável o aumento do número de vítimas.

[em atualização]